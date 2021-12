Moment suspendu à Viva for Life : Laurent Mathieu reprend "Baby one more Time"

Baby one more time en acoustique - Viva for Life - 22/12/2021 Laurent Mathieu accompagne une collègue de la rédaction RTBF et reprend "Baby one more Time" de Britney Spears dans un moment suspendu de douceur et d'émotion. Lors de cette dernière nuit de Viva for Life, alors que le compteur est descendu en dessous des 24 heures, les animateurs continuent de recevoir des invités sur la terrasse du cube. Ce soir, c'était le présentateur du journal télé Laurent Mathieu à la guitare pour accompagner sa collègue en voix. Un duo tout en douceur, surtout sur leur reprise de "Baby one more Time" de Britney Spears, digne d'un buzz sur YouTube. La jeune femme prépare un album, on a hâte d'entendre sa voix mélodieuse et délicate un peu plus !