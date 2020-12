Michel Boujenah à Viva for Life : "Il n’y a pas plus important que la vie de nos enfants"

Il est à l’affiche au théâtre des variétés pour la pièce l’Avare de Molière. Mais dans ses spectacles en général, Michel Boujenah est sensible à l’enfance et tenait à être présent pour cette grande opération. “On ne peut pas vivre sans se préoccuper de ça et on ne peut pas survivre à la maladie de ses enfants. Moi je trouve ça formidable ce que vous faites” confie-t-il.

Michel souligne surtout l’action des animateurs qui s’enfermant dans un cube, en se mobilisant de cette manière avec ces contraintes : "Je trouve ça formidable et de vous voir comme ça, ça me touche. […] en France on a des choses comme ça mais moins belle. Je trouve que c’est étonnant et on doit tous êtres émus de vous voir faire cet effort pendant autant de temps".

