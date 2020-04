Mettez vos teddys Viva for Life à la fenêtre!

Cette initiative lancée sur Facebook a très rapidement été adoptée aux quatre coins de la Flandre et commence à fleurir à Bruxelles et en Wallonie. La Berenjacht, la Chasse aux ours, égaye les promenades des enfant confinés.

Le principe est simple: les citoyens sont appelés à mettre à leurs fenêtres des ours en peluche, ou toutes autres sortes de doudous. Le but est de faire sortir les enfants de chez eux, et surtout d’égayer leurs balades. On le sait, les mesures imposent de rester autant que possible dans son quartier, et pour de nombreux petits, se promener dans les rues de son voisinage n’est pas très excitant. Des mamans, qui avaient de plus en plus de mal à convaincre leurs gamins de sortir prendre l’air ont ainsi eu cette chouette idée. Désormais, chaque balade se transforme pour de nombreux enfants en une mission: repérer, chasser un maximum d’oursons.

Et si des teddys Viva for Life venaient garnir les tableaux de chasse des enfants de votre quartier? Rien de plus simple, il vous suffit de poser votre teddy sur votre appui de fenêtre où il attirera le regard des plus jeunes. Et si la chasse aux oursons n'a pas encore commencé dans votre quartier, vous pouvez afficher les "règles" près de votre ourson!

Ce qui est assez formidable, c’est qu’elle finit vraiment par unir les habitants d’un quartier. Le long des balades, des enfants se croisent de loin et se racontent combien de peluches ils ont réussi à trouver. Les gens se font des signes depuis leurs fenêtres. Tout ça crée une ambiance assez chaleureuse.

Si vous décidez de partir à la chasse aux oursons, faites le dans le respect des règles du confinement: ne vous éloignez pas trop de chez vous et ne partez pas chasser en groupe.