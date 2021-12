Mentissa, finaliste de The Voice France, soutient Viva for Life : "À Noël, on devrait se sentir aimé et aisé"

Mentissa, finaliste de la saison 10 de The Voice France, espère une pluie de dons pour Viva for Life. Cette période de fêtes devrait particulièrement pouvoir apporter du réconfort à tous les enfants a souligné la chanteuse.

Mentissa, finaliste de la saison 10 de The Voice France, espère une pluie de dons pour Viva for Life. Cette période de fêtes devrait particulièrement pouvoir apporter du réconfort à tous les enfants a souligné la chanteuse. Elle avait fait retourner les quatre sièges des coachs de The Voice France en reprenant New Rules de Dua Lipa : Mentissa Aziza est aujourd'hui une artiste accomplie et soutient logiquement Viva for Life.

Un vœu : que tous les enfants puissent connaître un Noël sans privation

Mentissa a pu vivre une enfance heureuse et sans privation dans sa famille. Elle souhaiterait que les enfants entre 0 et 6 ans puissent vivre dans cette même insouciance, notamment en période de fêtes. "J'ai toujours eu un souvenir de Noël avec beaucoup de nourriture et de cadeaux. C'est pour cela que cette cause me tient à cœur : pendant Noël, on peut donner à d'autres familles et enfants surtout cet amour de Noël, de manger et d'avoir des cadeaux. C'est aussi important que pendant l'année. C'est un moment familial lors duquel on devrait se sentir aimé et aisé" a lancé la chanteuse. Le voeu de Mentissa sera-t-il exaucé ? Seul on n’arrive à rien. Si chacun de nous participe maintenant avec ses propres moyens, on peut tous ensemble contribuer à améliorer la qualité de vie de ces enfants. Vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Une amitié née avec son coach Vianney

La jeune chanteuse belge, révélée dans The Voice Kids Vlaanderen et The Voice of Holland a pu s'épanouir artistiquement dans The Voice France, grâce à la bienveillance des équipes de production. "Lors des tournages, on avait plus l'impression de faire partie d'une famille que d'être dans un concours" explique-t-elle. Mentissa a marqué l'émission de son empreinte, notamment lors de son duo avec son coach Vianney sur Parce que c'est toi d'Axelle Red. Elle a pu bâtir une vraie amitié avec l'interprète de Beau-papa qui l'a même invitée sur sa tournée. "Vianney et moi nous ressemblons pas mal humainement. Je suis donc devenue un peu sa petite protégée : il m'a tendu la main et prise sous son aile. J'en suis très reconnaissante aujourd'hui" se réjouit Mentissa dont le premier EP, qui contient le single Bam, est prévu au printemps 2022.

Important à savoir : jusqu’au 31 décembre 2021, tout don de minimum 40€ vous donne droit à une déduction fiscale de 45%. En faisant un don de 100€ par exemple, vous paierez en réalité 55€.

Mentissa, finaliste de The Voice France, soutient Viva for Life : "À Noël, on devrait se sentir aimé et aisé"