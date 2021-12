MC Solaar à Viva for Life : "C’était un moment où on a pu se mobiliser et être ensemble"

Parmi les personnalités qui soutiennent Viva for Life, il y a bien évidemment les artistes présents sur place pour des showcases (Polo & Pan, Soprano, Clara Luciani, …), mais ce ne sont pas les seuls ! D’autres grands artistes ont tenu à apporter leur soutien à cette édition 2021 de l’opération même sans être présent sur place.

4 ans après son concert sur la Grand-Place de Nivelles à l’occasion de Viva for Life 2017, MC Solaar est de retour dans le cube et partage ses souvenirs de l’opération avec Ophélie Fontana : "J’avais vécu un moment super, c’est-à-dire des êtres humains qui montrent leur vie, qui mangent, qui dorment, et qui font des activités pendant de nombreuses heures. Je me souviens que ça avait bien fonctionné, c’était un moment où on a pu se mobiliser et être ensemble. C’était fantastique."