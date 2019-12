Massage, moto et musique au menu du cinquième jour à Viva for Life - © MARTIN GODFROID

La journée du 22 décembre était placée sous le signe du sport sur la Grand-Place de Tournai ! Dans le cube, les animateurs et leurs invités, des sportifs de haut niveau, ont relevé le défi lancé par ORES : parcourir 250 km sur un tapis de course. Heureusement, le public présent sur place a pu les aider et ajouter eux-aussi des kilomètres au compteur… Même le groupe Goldman Mania a mouillé le t-shirt ! Plus tôt dans la journée, la danse était aussi au programme avec des élèves d’écoles du Hainaut. Pour Viva for Life, ils ont réalisé un défi relais de danse pendant 30h d’Antoing à Estinnes en passant par Mouscron, Silly, Mignault et Enghien et sont passés ce matin dans le cube avec Carine Bresse, animatrice Vivacité Hainaut, pour venir remettre leur chèque. Tous ces efforts, ça méritait bien un peu de réconfort. Un petit massage s’imposait…

Revivez en images les grands moments du défi ORES - Viva For Life 2019 - 22/12/2019 Sara, Ophélie et Adrien vont devoir chausser leurs baskets pour ce nouveau défi. Les trois animateurs vont devoir parcourir pas moins de 250 km sur un tapis de course. Heureusement, des coureurs sur la Grand-Place de Tournai seront là pour les aider !

Cortège de motards pour l’arrivée de Jean-Baptiste Guégan Massage, moto et musique au menu du cinquième jour à Viva for Life - © Martin Godfroid Jean-Baptiste Guégan était attendu et le moins que l’on puisse dire, c’est que son arrivée a fait grand bruit ! Les moteurs ont vrombi dans les rues de Tournai ce dimanche ! Un cortège digne des plus grands rassemblements de motards a accompagné l’artiste français vers le cube de Viva for Life, ambiance Rock n' Roll ! L’artiste a ensuite offert un moment suspendu dans le cube, une reprise en acoustique de "Je te promets" dans le cube, avant de mettre le feu à la Grand-Place de Tournai.

Des émotions toujours plus fortes On retiendra aussi de cette journée les poignantes retrouvailles entre Ophélie et une amie de longue date. Elles ne s’étaient plus vues depuis 20 ans, et l’élan de solidarité créé par Viva for Life les a réunies. Ophélie, en pleurs, qui était à l’antenne à ce moment-là, n’en revient pas : " Il y a un truc incroyable qui vient de se passer : une amie d’université que je n’avais pas vue depuis 20 ans a fait le déplacement depuis les Pays-Bas pour me faire un petit coucou ! " 20 ans après, les poignantes retrouvailles d'Ophélie et son amie - Viva For Life 2019 - 22/12/2019 Les gens sont nombreux à vouloir se joindre à cette grande mobilisation. Ils viennent parfois de très loin pour faire un geste. C'est le cas de l'amie d'Ophélie qui a fait le déplacement depuis les Pays-Bas pour faire un don !

Moins de 24h dans le cube ! Dans quelques heures, Viva for Life se terminera, alors allez-y c’est maintenant qu’il faut agir, c’est maintenant qu’il faut donner pour changer l’avenir de tous ces enfants en grande difficulté. Donner aux autres, ça rend heureux mais aussi ça donne du sens à notre vie. Pensons à ces enfants et agissons.