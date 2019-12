Maryse : " S'il n'y avait pas eu ce centre, je vivrais aujourd'hui sous les ponts avec ma famille"

Maryse a 4 enfants : Bryan (20 ans, papa d’une petite fille de 7 mois), Océane (15 ans), Che (9 ans), Odd (8 ans). La famille a vécu dans la rue lorsque Bryan et Océane étaient petits. Bryan a été placé. La famille a eu recours à une asbl, l’histoire se perpétue aujourd’hui.

Maryse vit en abri de nuit. C’est auprès de l’asbl Le Triangle qu’elle a trouvé refuge il y a déjà 12 ans. Épuisée de dormir dehors avec ses enfants, Maryse a contacté personnellement l’asbl. La famille passe alors deux nuits au sein de l’abri de nuit, avant que l’asbl ne leur propose de rester quelque temps dans la maison d’accueil.

L’asbl Le Triangle, située à Mont-sur-Marchienne, comporte un abri de nuit, une maison d’accueil pour les familles avec enfants et femmes enceintes, et un centre de jour (Transi Toi). L’abri de nuit accueille chaque jour en urgence des familles. Le centre de jour est un lieu d’écoute et d’orientation. Maryse bénéficie des trois soutiens : elle passe la nuit dans l’abri de nuit avec ses 3 enfants, et se rend, le jour venu, dans la maison d’accueil et le centre de jour.

Bien entendu, les enfants de Maryse sont à l’école la journée durant la semaine. "Le week-end, des activités sont organisées par le centre d’accueil comme la saint-Nicolas et la Noël. Les enfants peuvent s’occuper, il y a une salle de jeux, des livres, d’une télévision, etc.", explique Maryse.

Pour Maryse, il est certain que si elle n’avait pas bénéficié de ce soutien, elle vivrait aujourd’hui sous les ponts avec ses enfants.

Une preuve supplémentaire que le besoin est là. Ces asbl doivent être soutenues financièrement pour être pérennes. Alors, n’hésitez plus, et soutenez ces asbl en faisant un don pour Viva for Life !