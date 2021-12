Marie, jeune maman, a tout perdu en un an : "J’ai fait les poubelles pour avoir des vêtements"

Tomber dans la précarité, ça peut arriver du jour au lendemain. C’est le cas de Marie, qui élève sa petite fille seule. En l’espace d’un an, elle a tout perdu. Aujourd’hui elle revend ses vêtements pour acheter du lait pour nourrir sa fille. Découvrez son témoignage à Viva for Life.

Marie avait une situation stable : un métier, une maison, un mari. Elle a tout perdu en un an et n’a jamais rien dit à personne. Aujourd’hui, elle élève sa fille seule et cache sa situation à son entourage : "J’essayais de passer pour quelqu’un de normal, toujours bien, toujours la même. J’essayais de masquer un maximum et de garder une image de moi-même correcte : Bien habillée, maquillée, souriante. Si on me disait que j’avais un peu maigri, je répondais que je faisais un régime. Personne n’était au courant, même pas mes parents. Je voulais garder mon image de la fille qui était bien, qui avait une belle vie, qui était motivée".