Malgré le covid, la musique va rythmer Viva for Life

Depuis 9 ans, Viva for Life rassemble un public nombreux et solidaire pour lutter contre la pauvreté infantile. Depuis deux ans, nous devons nous adapter aux exigences sanitaires pour faire vivre ce lien de solidarité. En 2020, nous avons été contraints d’organiser une édition à huis clos. Et même à distance vous avez été présents, et cela a permis à la magie d’opérer.

Nous nous réjouissons de pouvoir revenir à Tournai, mais ce retour n’est possible que dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, des mesures qui sont strictes pour tous les organisateurs. Malgré cela, l’équipe de Viva for Life et la ville de Tournai ont fait le choix d’accueillir du public sur la Grand Place. Tout est fait pour pouvoir offrir à une partie du public la possibilité d’assister aux soirées de Viva for Life.

En 2020 vous étiez en moyenne 5000 sur la Grand Place de Tournai. Cette année, la jauge du public ne nous permet d’accueillir que 700 personnes par soirée. La différence est énorme, c’est pourquoi nous avons choisi de fonctionner par réservation, seule façon de faire pour gérer cela au mieux. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur un système de billetterie rodé à l’exercice des réservations (Utic). Sur les 700 places par jour, la priorité a été octroyée au public. Un petit quota de moins de 10% a été réservé pour les organisateurs de défis qui viennent remettre leur chèque et aux partenaires impliqués dans l’opération.

La demande était exceptionnelle et nous regrettons de ne pas être en mesure de toutes et tous vous satisfaire. Cependant notre premier impératif est de respecter les mesures sanitaires, pour votre sécurité et celles de toutes les personnes qui prennent part à ce dispositif extraordinaire.

Pour vous permettre de partager l’émotion et de vivre ces concerts, nous avons décidé de retransmettre l’intégralité des show cases de Soprano, Angèle, Clara Luciani et tous les autres… en direct sur AUVIO, ainsi que sur VivaCité, bien sûr !

Pour rappel, seules les personnes munies d’un billet pour les soirées de Viva for Life seront admises sur le site. La Grand Place de Tournai, son marché de Noël et Viva for Life restent accessibles toute la journée en fonction des mesures sanitaires.