Maëlle chante "Toutes les machines ont un coeur" en acoustique dans le Cube - © Tous droits réservés

Maëlle chante "Toutes les machines ont un cœur" en acoustique - Viva For Life 2019 - 20/12/2019 La chanteuse Maëlle, dernière gagnante de The Voice France, a livré une prestation acoustique de son premier single en guitare-voix dans le cube de Viva for Life.