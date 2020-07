Mademoiselle Beulemans avec Madame Sara et Monsieur Adrien - © Tous droits réservés

Le Mariage de Mademoiselle Beulemans - Avec les animateurs de la RTBF - 24/03/2020 Le mariage de Mademoiselle Beulemans c'est LE phénomène théâtral belge qui a traversé le temps avec un succès jamais démenti et sans prendre une ride. Cette fois-ci, cette pièce mythique est interprétée par onze animateurs de la RTBF qui ont relevé ce défi un peu fou au profit de Viva for Life. Pendant un mois, ils ont répété sous le houlette de David Michels, le directeur du Théâtre Royal des Galeries, avant de se produire devant une salle comble et conquise. C'est Caroline Veyt qui endosse le rôle-titre de Mademoiselle Beulemans. Guy Lemaire et Marie-Hélène Vanderborght incarnent l'inénarrable couple Beulemans. Stéphane Jobert joue Albert Delpierre, le soupirant français. Quant à Adrien Devyver, il est Séraphin Meulemeester, son prétendant bruxellois. Hubert Mestrez, Philippe Soreil, Sara de Paduwa, Jean-Louis Lahaye, David Jeanmotte et Cédric Wautier complètent cette distribution inattendue et inédirte.