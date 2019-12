Louise, mère de famille : "C'est mon fils et mon mari avant tout"

Louise a été interrogée par Sarah Devaux sur la situation qu'elle vit actuellement. Elle et son mari ont perdu leur emploi coup sur coup. S'ils bénéficient de l'aide d'une association de Colfontaine pour la nourriture, cela ne suffit pas encore.

Louise est maman d'un petit garçon de deux ans et attend une petite fille au mois d'avril. Elle et son mari ont malheureusement perdu leur emploi l'un après l'autre : "de 3000€ par mois, on passe à 1000€ avec 1100€ de factures. Donc les courses on doit oublier".

Les deux parents, pour continuer à nourrir leur enfant, se sont tournés donc vers une association, "La petite maison du Peuple", de Colfontaine, qui lutte contre la pauvreté et la malnutrition infantile.

Celle-ci leur fournit des colis alimentaires pour nourrir leur famille : "Avec les petits sous qu'on a de côté, 4 ou 5€, on vient chercher un colis. Cette somme nous aide pour la semaine et des fois ce n'est pas suffisant car un petit bout de deux ans ça mange tout le temps".