Lost Frequencies fait trembler Tournai pour Viva for Life !

Lost Frequencies le showcase - Viva for Life - 23/12/2021 Revivez le showcase de Lost Frenquencies sur la Grand-Place de Tournai pour Viva for Life

Quelques minutes avant la libération de Sara, Ophélie et Marco, et l’annonce du montant record de la cagnotte récoltée cette année, le DJ belge (le plus écouté du monde !) a presque fait sauter les pavés de la Grand-Place avec un showcase d’enfer. Même si dans le public, on ne pouvait pas quitter sa place, le jeune homme de 27 ans a fait danser la foule.

Lost Frequencies a joué quelques-uns de ses meilleurs tubes, dont son single sorti il y a quelques mois, "Where Are You Now".

Autre invité de marque de cette soirée d’exception, Angèle, qui a libéré nos trois animateurs du cube qui les enfermait depuis 144 heures, mais en a aussi profité pour régaler le public de son tout nouveau tube, "Bruxelles je t’aime".