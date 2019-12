Loïc Nottet chante "Candy" en exclusivité sur la scène de Viva For Life

Loïc Nottet - CANDY - 05/11/2019 LOÏC NOTTET - CANDY Disponible en streaming et download le 31/10 à 00h00 : https://loicnottet.lnk.to/CandyID Candy Store : https://store.sonymusic.fr/loicnottet Tracklisting : 00:00 : Candy House 04:12 : Candy Maker 06:20 : Witch Possession 07:40 : Candy Land 13:24 : Candy Directed by : Antoine Kevin Produced by : iboustudio DOP : François Dubois Production Manager : Florent Mola Choregrapher : Justine Vercleven & Loïc Nottet Cast : Loïc Nottet, Fanny Gillard, Amy Morrey, Karen De Paduwa, Simon Gérard, Miel Van Hasselt ---------------------------- Abonne-toi à la CHAINE OFFICIELLE de Loïc Nottet : https://www.youtube.com/channel/UC_J-M6uH656nBSDmZeImjnw?sub_confirmation=1 ---------------------------- Retrouve Loïc Nottet sur : Site officiel: http://www.loicnottet.com Facebook: https://www.facebook.com/loicnottetvoice Twitter: https://twitter.com/L0oiic Instagram: https://instagram.com/loicnottet_officiel ----------------------------