Loïc Nottet : "C'est magnifique ce que vous faites pour la cause !"

Loïc Nottet chante "On Fire" sur la scène de Viva for Life - Viva For Life 2019 - 17/12/2019 Loïc Nottet était le premier artiste présent lors de cette édition 2019 de Viva for Life. Il se mobilise encore une fois pour l'opération et vous invite dès maintenant à faire des dons pour surmonter la pauvreté infantile.