Les tanks débarquent à Tournai pour soutenir Viva for Life

Pour soutenir Viva for Life, la Défense a mis les petits plats dans les grands et a carrément fait venir les blindés !

La caserne de Tournai et le commandement de la province se sont mobilisés pour Viva for Life, et ont installé un village militaire sur la place Paul-Emile Janson, aux pieds de la cathédrale.

Vous pouvez également venir courir ou marcher sur des parcours de 1km, 1.6km ou de 2km. La Défense organise un défi "running" ouvert à toutes et tous, jusqu'à 23h. L’occasion est belle pour découvrir la ville de Tournai sous le soleil, tout en pratiquant une activité physique. Les 5 € demandés pour votre participation seront directement reversés à la cagnotte !

Les militaires sont des personnes qui risquent leur vie pour assurer la sécurité des gens. Ils ont donc un cœur gros comme ça, et aujourd’hui ce cœur-là, on a envie de le faire battre pour Viva for Life !

Ce sont les mots de Ludivine Dedonder, Ministre de la Défense.

Alors n’hésitez pas à enfiler vos baskets, et à venir courir pour Viva for Life ! Et si vous n’avez pas l’occasion de vous rendre sur place, vous pouvez toujours faire un don en ligne.