Les secrets du cube de Viva for Life : tout ce que vous ne savez pas !

Le cube de Viva for Life est là depuis 9 saisons mais cette année, il a bien changé. Quels sont donc les secrets de ce nouveau cube, toutes ces petites choses que vous ne savez pas et que vous allez découvrir. Le but de l’opération Viva for Life est de recevoir le plus de dons possibles pour soutenir des associations de terrain qui tirent la sonnette d’alarme et attirent notre attention sur l’impact qu’a eu la crise sur les enfants qui vivent dans la précarité. Il faut agir et vous avez la possibilité de faire changer les choses, faites un don !

1. Le cube est reconstruit chaque hiver, les 359 jours restants, il dort à Reyers

6 images © Vincent Rocher

On récupère les planches, les câbles, les lits, les micros, les instruments, le plancher, etc. On les stocke pendant l’année dans les locaux de la RTBF à Reyers (Bruxelles) et puis on répare ce qu’on peut pour gaspiller le moins possible. C’est bon pour la planète et c’est bon pour la cause ! Cette année, vous pouvez même découvrir l’intérieur du cube en réalité virtuelle, comme si vous y étiez !

2. Les douches et les toilettes du cube

© Tous droits réservés On aurait dû mettre ce titre au singulier car il n’y a qu’une seule toilette et une seule douche dans le cube, derrière le studio. Les animateurs vivent dans des conditions de base pendant ces 144 heures (comme on avait pu vous le montrer avec la visite des chambres d’Ophélie, Sara et Marco), ils doivent donc se coordonner pour ne pas se retrouver dans des situations embarrassantes (il y a quand même des verrous, on vous rassure).

3. Ils ne choisissent pas les fruits et les légumes

© MARTIN GODFROID Comme vous le savez, nos trois animateurs ne se nourrissent que de substance liquide pendant l’opération : soupes ou smoothies c’est comme ils veulent. On leur fournit les fruits et légumes (et autres condiments) chaque jour via le local accessoire qui est à l’arrière du cube. Ils ne vont donc pas faire leur marché chez l’épicier du coin.

4. Caméra et proximité

6 images © MARTIN GODFROID

L’ambition de cette année était d’être le plus proche du public possible. C’est pour cette raison que le cube a évolué, qu’il y a deux étages avec une fenêtre dans chaque chambre. Il y a également des grandes baies vitrées tout autour du cube pour une meilleure visibilité entre les animateurs et le public ainsi que les artistes sur scène. Il y a 26 caméras installées dans le cube, elles sont toutes utilisées mais n’espérez pas voir les animateurs dans leurs chambres (ni dans la douche), on n’est pas dans Secret Story ! En quelques chiffres, ça donne : 26 caméras

300 points de connexion audio

des kilomètres de câbles (impossible de calculer !)

5. La boîte à dons, un lieu d'échange avec les animateurs

6 images © MARTIN GODFROID

Vous pouvez faire des dons de plusieurs manières : sur le site vivaforlife, par téléphone au 0800/30.007, ou encore dans la boîte à dons du cube de la Grand-Place de Tournai. Cette boîte à dons n’est pas anecdotique, on ne le répétera jamais assez : chaque don fait la différence, vous pouvez venir à Tournai pour donner quelques euros ! Et savez vous comment les animateurs arrivent à communiquer avec le public qui vient y déposer de l'argent ? Il existe un dessin perforé dans le plexiglas pour qu'ils puissent s'entendre en toute sécurité !

6. Le Desk Cube, les coulisses du cube

Au poste de l’animateur se trouve une table de mixage, l’animateur opère en self op, c’est-à-dire qu’il est autonome pour : le mixage entre sa voix et celle de l’auditeur interviewé en direct ;

le lancement de chansons ;

le suivi de la conduite qui défile sur un écran (la conduite répertorie tout ce qui se passe à l’antenne, minute par minute) ;

tout autre élément qui intervient à l’antenne, comme le lancement du journal parlé ou de la météo. Côté coulisses, on retrouve aussi le Desk cube, géré par un technicien audio 24h/24 qui accompagne les animateurs pour toute la technique.

Viva for Life a un impact positif et concret sur le quotidien des familles précarisées. Grâce à l’opération, les asbl ont pu augmenter la qualité de l’accueil des familles qui vivent dans la pauvreté.