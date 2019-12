Les pièces rouges ? Offrez-les à une association caritative !

Une enquête montre que 75% des Belges sont prêts à donner leurs pièces rouges à un organisme de bienfaisance, ces petites pièces de 1 et 2 centimes d’euro vouées à disparaître progressivement par suite de l’arrondi. De très nombreuses banques participent à la collecte au profit d’un organisme de bienfaisance de leur choix. Belfius, partenaire privilégié de Viva for Life et Rode Neuzen, a choisi de récolter les pièces ces deux opérations ! Depuis le 1er décembre 2019, nous y sommes : arrondir aux 0 ou 5 centimes les plus proches pour tout paiement en espèces effectué en Belgique est obligatoire ! Cette règle est introduite compte tenu de la faible efficacité des pièces de 1 et 2 centimes d’euro. Ces pièces sont en effet peu utilisées, elles atterrissent souvent au fond d’un portefeuille, quelque part dans un tiroir ou se perdent sous le siège de votre voiture. En outre, leur valeur réelle est inférieure à leur coût de fabrication et de transport.

Les pièces rouges sont appelées à disparaître progressivement Les pièces de 1 et 2 centimes d’euro continueront d’avoir cours légal. Elles ne perdront pas leur valeur et vous pourrez toujours les utiliser pour payer. Toutefois, on s’attend à ce que les règles d’arrondissement fassent tout doucement disparaître ces petites pièces de la circulation. Un processus que les entreprises et les consommateurs peuvent accélérer en soutenant une bonne cause !

75% des personnes interrogées sont prêtes à faire don de leurs petites pièces rouges à une œuvre caritative Une enquête commandée par Febelfin montre que 75% des personnes sondées souhaitent faire don de leurs pièces de 1 et 2 centimes d’euro à un organisme de bienfaisance si l’opportunité s’en présente. 37% ont déjà eu l’occasion de le faire et 38% sont ouvertes à cette idée. Bonne nouvelle pour elles : cet hiver, de nombreuses organisations collecteront les pièces rouges pour en faire don à des œuvres caritatives. Ce sera d’autant plus facile de se débarrasser de ses petites pièces et de montrer que l’on a du cœur ! Le SPF Finances se charge de traiter et compter les pièces pour aider ces collectes.

Les banques et les commerces collecteront les pièces rouges à des fins caritatives En ce mois de décembre, et durant les mois à venir, de très nombreuses banques s’efforceront de récolter les pièces rouges afin de les reverser à des organismes de bienfaisance. Belfius a choisi de s’associer au Rode Neuzen Dag et à Viva for Life, en tant que partenaire privilégié. Alors, n’encombrez plus vos fonds de poches et de sacs de ces petites pièces rouges et apportez-les dans votre agence Belfius !

