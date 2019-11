Les Parents Jardiniers : l'association qui cultive l'entraide entre parents

Les Parents Jardiniers est une association de citoyens et parents qui a pour mission première la lutte contre la fragilisation et la précarisation sociale, émotionnelle et financière des jeunes parents citadins, au cœur de la ville de Liège.

En 2014, l’asbl a créé le Babibar, "la p’tite cafet’solidaire des parents", un projet éco-citoyen de soutien à la parentalité reposant sur le principe de la solidarité entre pairs. Un lieu d’accueil et de rencontre, conçu et animé par et pour les familles. Un espace de vivre et faire ensemble cultivant l’entraide, l’échange d’expériences et la valorisation des compétences parentales.