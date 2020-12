C’est sur la terrasse du cube de verre de Viva for Life que Léopoldine, Nina, Léon-Didier et Arthur, "les P’tits Pâtissiers", sont venus présenter le résultat de leur défi aux animateurs ce samedi 19 décembre.

Très organisés, les quatre élèves de quatrième année de l’Institut Saint Paul à Liège ont choisi de chacun préparer une pâtisserie chez eux : Arthur a réalisé des cookies, Leon-Didier des beignets, Nina a choisi de miser sur les sablés de Noël et Léopoldine, les spéculoos. Avec un objectif de 250€, c’est 2.250€ que les camarades de classe ont récoltés pour l’opération en vendant leurs préparations gourmandes. 2.250€ qui représentent 450 sachets de petites douceurs à 5€. On l’imagine, "les P’tits pâtissiers" ont mis la main à la pâte durant deux semaines pour arriver à ce montant impressionnant, entièrement reversé à Viva for Life.

A l’initiative des élèves eux-mêmes, le groupe des 4 petites toques a été formé début octobre :

" Nous avons eu cette idée parce que nous sommes gourmands et parce que nous n’aimons pas la pauvreté. Nous voulions aider les enfants qui ont moins de chance que nous "

Et s’ils n’en font pas une profession plus tard, Sara et Ophélie orientent les petits liégeois vers la télé ! Du haut de leurs 9 ans, " les P’tits Pâtissiers " ont impressionné les animatrices par leur aisance devant la caméra…