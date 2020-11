Les Niouzz participent aux 12 défis Viva for Life : "On a besoin d'élan de solidarité !"

LES NIOUZZ PARTICIPENT AUX 12 DÉFIS VIVA FOR LIFE : « CETTE ANNEE, ENCORE PLUS QUE LES AUTRES, ON A BESOIN D’UN ELAN DE SOLIDARITE » - © Geoffroy LIBERT - LIBERT

Cette année encore, Prezy, David & Luana, la team des Niouzz, se mobilise pour l’opération Viva For Life. Le trio préféré des jeunes a notamment décidé de se lancer dans les 12 défis Viva for Life. Luana nous en dit plus. Luana, pourquoi avoir choisi de vous mobiliser via ces 12 défis ? Depuis le début de Viva For Life, les Niouzz se mobilisent pour l’opération ! Aux Niouzz, on est évidemment encore plus sensibilisés au bien-être des enfants. Et lorsque l’on sait que 80.000 enfants de 0 à 6 ans vivent sous le seuil de pauvreté… ça nous affecte beaucoup et on veut apporter notre petite pierre à l’édifice de la solidarité, encore plus cette année !

Quelle est votre stratégie pour la réalisation de ces 12 défis ? 4 chacun ? Alors, les défis étant encore secrets on n'a pas encore défini de stratégie fixe mais il est clair qu'on a des affinités pour certains types de défis ! David s'occupera très probablement des défis plus sportifs, Prezy les défis les plus foufous et moi je ferai ce qu'il reste ! Collecter 200€ : quelle est votre technique ? Personnellement, moi j'y vais au forcing ! Je harcèle ma famille et mes amis depuis qu'on a lancé notre page de collecte ! C'est pour la bonne cause donc, on y va ! David, lui, est plus subtil… Il partage la page sur les réseaux sociaux et il a déjà lui-même contribué aussi ! Prezy, lui, n'est plus sur les réseaux sociaux donc il la joue à l'ancienne : via le bouche-à-oreille !

200€ divisés à vous 3, facile… On peut viser plus haut du coup, non ? On a déjà atteint l’objectif des 200€ mais on compte bien faire augmenter la cagnotte ! Pour l’instant, on se dit qu’on aimerait un minimum de 200€ par animateur et donc 600€ en tout. Mais bien sûr, c’est un objectif minimum, on compte bien le dépasser ! Un défi qui peut se faire seul, en famille, mais aussi à se partager entre collègues du coup ! Oui ! Ça crée du lien d’avoir un objectif commun. En ce moment les activités sont assez limitées donc ça nous donne une occasion parfaite de pouvoir faire quelque chose ensemble, même si on doit se tenir à distance ! Un message pour vos collègues qui hésiteraient encore à s’inscrire ? Ah non ! On n’hésite pas ! Chaque petite contribution compte ! On arrive vite aux 200€ minimum demandés pour participer aux 12 défis. C’est une fois par an et cette année, encore plus, on a besoin d’élan de solidarité ! Rejoignez-nous ! On va bien s’amuser ! Inscrivez-vous aux 12 défis Viva for Life, en solo, en famille ou entre collègues ! Plus d’infos ? Je me lance