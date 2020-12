Les larmes de joie de Sara et Ophélie à l’écoute de vos messages de soutien

Moment d’émotion dans le cube ce samedi matin. Vous avez été nombreux à faire part de vos messages de soutien. Sara et Ophélie ont pu découvrir certains d’entre eux diffusés sur les réseaux sociaux. Très émues par vos encouragements, les deux animatrices n’ont pas pu retenir leurs larmes.

"Le cœur est ouvert, c’est vraiment pleurer de joie", explique Sara après avoir découvert vos messages émouvants sur les réseaux sociaux. Pour cette édition si particulière, vos messages sont nombreux et réchauffent le cœur des animateurs Viva for Life plus que jamais.

"On voit et on entend les gens différemment. Ces petits messages avec des visages connus et moins connus, ça fait super chaud au cœur parce que ça nous remotive. Comme tous ces gens, on veut ressortir avec ce beau chèque pour les enfants. On n’est pas tristes, au contraire. On pleure, mais on est heureuses", continue Ophélie.

L’an dernier, Viva for Life a financé 136 associations avec plus de 5 millions de dons récoltés. De nombreuses associations ont besoin de votre générosité cette année plus que jamais pour réaliser leur travail de première urgence auprès des enfants.