Les larmes d'Ophélie après l'arrivée de sa fille devant le cube

Séquence émotion cet après-midi à la boîte aux lettres de Viva for Life. Léa, la fille d’Ophélie, est venue rendre visite à sa maman enfermée dans le cube de verre depuis 4 jours. Toutes les deux étaient heureuses de se revoir après ce long moment. Ophélie n’a pu retenir son émotion lorsqu’elle a dû lancer la chanson suivante, "Prendre un enfant par la main", demandée par un donateur. Cette chanson fait partie du top 5 des chansons les plus demandées dans Viva for Life.

Si ces premières retrouvailles furent courtes – quelques secondes à peine -, Léa revient devant le cube quelques instants plus tard pour s’épancher plus longuement avec sa maman, les micros alors éteints.