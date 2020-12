Les Kids de The Voice accueillent les animateurs et chantent Noël devant le cube

Les six finalistes de The Voice Kids ont fait parler leur talent sur un medley spécial Noël pour accompagner en musique et en douceur l’arrivée des trois animateurs dans le cube.

Quoi de mieux pour nos trois animateurs que d’être portés par la voix d’enfants, et qui plus est, des six finalistes de The Voice Kids, pour leur entrée dans le cube ?

Océana, la lauréate de la première édition Kids de The Voice, ainsi que Anouk, Chiara, Lina, Mathis et Sadia, les cinq autres finalistes du télécrochet, ont en effet apporté le premier moment de douceur de Viva for Life avec des chants réconfortants de Noël lors de l’entrée de Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver dans le cube.

Depuis plusieurs jours, les six finalistes ont sorti un medley de chansons de Noël en revisitant les classiques, tant en anglais qu’en français, que sont White Christmas, Let It Snow ou All I Want For Christmas Is You afin de vous accompagner en musique en cette période de fêtes et apporter plus de chaleur dans les foyers confinés.

Ces notes seront-elles les premières d’une nouvelle belle aventure pour Viva for Life ? Nous n’attendons plus que votre générosité !