Les goodies Viva for Life 2020 sont disponibles en ligne !

Grâce aux bénéfices de la vente, votre générosité permettra à l’opération de solidarité lancée par la RTBF et l’asbl CAP48, de financer de nombreux projets en faveur des associations qui accompagnent de jeunes enfants et des familles vivant sous le seuil de pauvreté.

Cette année, la vente des goodies Viva for Life se fait en ligne ! Commandez dès maintenant le Teddy, le bonnet, la compil ou encore le nouveau mug exclusif à l'effigie des animateurs !

• Teddy

Pour cette 8e édition, la peluche blanche Teddy créée par la marque belge Lilliputiens est de retour. Comme son grand frère, il garde un casque sur ses oreilles. Le Teddy " polaire " est en vente à 15€ au profit de l’opération.

• Le bonnet

Indispensable pour rester au chaud tout l’hiver, le bonnet blanc au pompon coloré est en vente au prix de 15€.

• La compil Viva for Life - édition 2020

Composée de deux CD proposant 32 tubes de nombreux artistes tel que The Weeknd, Louane, Julien Doré, Dua Lipa, Katy Perry et bien d’autres encore. Retrouvez le 8ème volume de la compilation vendue en collaboration avec Universal au profit de Viva for Life au prix de 20€.

• Le nouveau Mug exclusif de Viva for Life

Contenant ultra hermétique à l’effigie du trio d’animateurs ; Ophélie Fontana, Sara de Paduwa et Adrien Devyver. Il sera en vente au prix de 10€ seulement, un cadeau qui est pratique et qui soutient une belle cause !