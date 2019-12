Les frères Taloche se déguisent en Barbie et Ken pour Viva for Life !

Pas le temps de s’ennuyer dans le cube ! Chaque jour, les animateurs ont un défi à relever… et les invités sont là pour les aider ! Vincent et Bruno Taloche sont venus donner un coup de main à Sara et Ophélie dans leur "course aux jouets".

Ce mardi 17 décembre, le lutin Claqueporte a annoncé le premier défi des animateurs : se lancer dans une terrible course aux jouets. Réaliser un Rush hour géant, marcher sur des Lego, une bataille de nerf… On est retombé en enfance dans le cube. Le défi s’est poursuivi avec les frères Taloche qui se sont déguisés en Barbie et Ken grandeur nature !

On a dégoté les plus belles images juste pour vous !