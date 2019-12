Les fleurs de Planet Parfum, un deuxième défi réussi !

Adrien, futur nez ? - Viva For Life 2019 - 19/12/2019 Malgré que la nuit fut mouvementée, nos trois animateurs ont apporté leur pierre a l'édifice pour avancer dans le défi. Malheureusement, on est encore loin du but. Planet Parfum a donné la possibilité aux animateurs de gagner des fleurs en papier et, ainsi, prendre de l'avance dans le défi. Pour ce faire, Adrien a dû deviner des notes de parfum isolées (également appelées ingrédients ou matières premières). Combien de fleurs a-t-il fait gagner ?