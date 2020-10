Les familles liégeoises d'Apalem touchées par la précarité et la pandémie soutenues grâce à vos dons !

L’association Apalem propose un soutien à la parentalité auprès de familles en situation de grande vulnérabilité psycho-sociale.

L’asbl est soutenue depuis les débuts de l’opération Viva for Life, notamment pour son projet "Seconde Peau", axé autour de la grossesse et de la prime enfance. Ce sont 45 enfants entre 0 et 3 ans qui sont accompagnés chaque année, en région de Liège.

Le projet propose des interventions à domicile, gratuites, auprès des enfants et de leurs parents, pour soutenir la mise en place d’un cadre développemental plus favorable pour les bébés. Le suivi se fait via des activités psychomotrices avec les bébés, en impliquant les parents, en vue de développer leurs capacités parentales. L’intervention se fait le plus tôt possible afin de créer un lien parents-enfant dès la grossesse et de diminuer l’influence néfaste des stress périnataux.

Grâce à vos dons, Apalem peut continuer à réaliser ces activités gratuitement et au domicile des parents, ce qui est indispensable étant donné leurs fragilités. Le soutien de Viva for Life a également contribué à l’installation d’une salle de psychomotricité dans les locaux de l’asbl et à l’amélioration de la coordination entre professionnels du réseau périnatal. MERCI !