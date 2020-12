Les enchères Viva for Life rapportent 36.200€ de plus dans la cagnotte !

Le public s’est montré incroyablement généreux pour les enchères de cette édition Viva for Life si particulière. 36.200€ ont été récoltés lors de ces enchères présentées par Ophélie Fontana et Bruno Tummers ce dimanche 20 décembre depuis le cube et ses abords.

C’est le magnifique cliché subaquatique de Sara De Paduwa par Harry Fayt qui a suscité le plus d’engouement lors de ces enchères Viva for Life. L’enchère pour ce lot s’est élevée à 7.000€ ! La photographie "Les nuages" de François de Brigode a également rencontré un franc succès puisqu’elle a permis d’empocher 6.700€ supplémentaires dans la cagnotte.

Un immense merci à nos enchérisseurs dont la générosité fut plus que remarquable et aux différents artistes qui ont proposé des objets exclusifs au profit de Viva for Life.

