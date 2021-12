Les Enchères de Viva for Life sont de retour : découvrez les lots de 2021 et enchérissez

"Les Enchères de Viva for Life", c’est parti ! Le dimanche 19 décembre entre 10h et 12h, Ophélie Fontana vous donne rendez-vous en direct du cube de Viva for Life ! Cette année, toute une série de lots "made in RTBF" se mobilisent au profit Viva for Life.

Cette année vous aurez entre autres l’opportunité de rencontrer le casting de Demain nous appartient à Sète, de vous offrir le talent insoupçonné de dessinatrice de Joëlle Scoriels, de découvrir l’envers du décor du JT en compagnie d’Ophélie Fontana, et de décorer votre sapin avec les boules de Noël Viva for Life dédicacées par les artistes venus sur l’opération…