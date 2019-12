Les Enchères de Viva for Life, c'est reparti !

Les Enchères de Viva for Life sont de retour ! Cette année encore, toute une série de stars du monde de la musique, du sport et de la culture proposent des expériences et des objets exclusifs au profit de l'opération. Envie d'y participer ? Vous êtes au bon endroit.

Découvrez les lots et placez votre offre dès maintenant pour participer à l'émission spéciale "Les Enchères de Viva for Life" ce dimanche 15 décembre. Rendez-vous en direct de 10h à 13h sur La Une et VivaCité en compagnie de notre duo de choc, Fanny et Bruno !

Un disque d’or, un double disque de platine, un somptueux concert à Vienne ou encore supporter notre numéro 10 national en Espagne vous intéresse ? Complétez le formulaire avant le 13 décembre afin de vous inscrire et placez vos offres.