Les émotions s'intensifient dans le cube: le résumé du quatrième jour

Après une nuit mouvementée riche en farandoles, jeux loufoques et éclats de rire, la journée du 21 décembre a été marquée par de grands coups d’émotions dans le cube. Retour sur le quatrième jour de Viva for Life.

En matinée, Jean-Marc, un ancien collègue de la RTBF, est venu parler pour la première fois de la précarité à laquelle il a dû faire face lorsqu’il était plus jeune suite au décès de sa maman.

"Ce sont des choses cachées que je dévoile ici, je n’en ai jamais beaucoup parlé car ce n’est pas évident. Il fallait que j’en parle un peu", révèle Jean-Marc. Et Sara de répondre : "Mais vous en êtes sorti Jean-Marc, la tête haute. On vous sent encore marqué car ça laisse des cicatrices qu’on ne peut pas réparer". Elle n’a pu retenir ses larmes.