Les costumes les plus fous autour et dans le cube de Viva for Life 2018

Pendant Viva for Life, c'est parfois un peu mardi gras! Dans le cube ou autour de celui-ci, on voit souvent évoluer de drôles de personnages. Et la nuit, contrairement à l'adage, tous les chats ne sont pas gris!

Cette année on a vu passer un lapin crétin à la boîte à dons. On a vu se transformer la famille Viva for Life en famille Adams. Même Marry Poppins s'est invitée... Sans oublier les sociétés de Gilles de Binche et de Nivelles qui sont venues battre le pavé devant le cube ces deux dernières années.

Photos choisies...