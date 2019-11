Les chiffres alarmants de la pauvreté infantile en Belgique : "Rien ne change !"

Une nouvelle campagne poignante pour Viva for Life - Viva for Life - 10/11/2019 "La pauvreté c’est inacceptable. Chez les enfants, c’est insupportable." Compagnons privilégiés des enfants, les doudous les accompagnent généralement partout. Ce petit confident rassure et il est souvent difficile pour l’enfant de s’en séparer, même le temps d’un court passage en machine. Au doudou, l’enfant raconte tout ! Ses peurs, ses rêves, sa journée. Et aussi les hauts et les bas de la vie quotidienne. C’est sur cette relation de confiance et de confidence entre un enfant et son doudou, que se base la campagne de sensibilisation de Viva for Life cette année. En plaçant l’enfant au cœur de la campagne, le message traduit le plus justement la réalité quotidienne des enfants vivants dans la pauvreté et la perception qu’ils en ont : la privation alimentaire, le rêve d’un bain chaud, l’envie de pouvoir suivre des cours de danse… Une campagne marketing 2019 incarnée où l’émotion a toute sa place, dans la continuité de la campagne "boîtes à tartines" de l’édition précédente.