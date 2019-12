Les boules de Noël dédicacées sont de retour - © Tous droits réservés

Les boules de Noël dédicacées sont de retour - Viva for Life 2019 - 20/12/2019 Angèle, Patrick Bruel, Garou, Mika, Gauvin Sers, les frères Taloches, Maëlle... mais aussi les animateurs RTBF et beaucoup d'autres célébrités ont dédicacés des boules de Noël en ventes au chalet des goodies de Viva for Life ! Seule la chance (et votre générosité) vous viendra en aide pour vous les procurer !