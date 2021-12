Les boules de Noël dédicacées par de nombreux artistes aux Enchères Viva for Life

Enchérissez dès maintenant pour remporter les boules de Noël inédites dédicacées par de nombreux artistes aux enchères de Viva for Life qui se dérouleront le dimanche 19 décembre entre 10h et 12h sur les ondes de VivaCité.

Depuis 2013, les artistes sont parties prenantes de l’opération Viva for Life en apportant leur soutien durant cette semaine de solidarité riche en témoignages et en émotions pour les animateurs, le public et aussi les artistes.

En tout, une trentaine de boules de Noël Viva for Life ont été dédicacées par vos artistes préférés afin d’embellir de manière unique votre sapin de Noël et participer à l’élan de générosité en cette période hivernale.

Les dédicaces sont celles de Adamo, Alice On The Roof, Angèle, Benny B, BJ Scott, Patrick Bruel, Dany Brillant, David Hallyday, Henri PFR, Jean-Baptiste Guegan, Julien Doré, Kev’Adams, Loïc Nottet, Louane, Nolwen Leroy, Pascal Obispo, Ours, Philippe Katerine, Polo&Pan, Plastic Bertrand, Sandra Kim, Saule, Sheila, Soprano, Typh Barrow, Yves Duteil ainsi que quelques artistes surprises en plus.