Les asbl Le Petit Vélo Jaune et la Maison Source invitées au Palais Royal

Le 12 janvier, les trois Lauréats du Prix Fédéral de la Lutte contre la Pauvreté 2020 – La Maison Source, Le Petit Vélo Jaune et le projet Digit Aalst du Groupe Quart Monde Mensen voor Mensen vzw - ont eu l’honneur de rencontrer la Reine Mathilde au Palais Royal de Bruxelles.

"Un échange constructif sur l’évolution de la pauvreté infantile en Belgique et comment la combattre"

En effet, chaque année, le Prix fédéral de lutte contre la pauvreté met en avant des projets dans le cadre d’un thème spécifique. Pour cette édition 2020, il s’agissait de récompenser les projets aux "Solutions innovantes pour la pauvreté infantile" : un système de bénévoles "coéquipiers" qui accompagnent des parents et leurs enfants proposé par l’asbl du Petit Vélo Jaune, et des journées d’accueil en "maison didactique" par la Maison Source. Des projets innovants financés grâce à vos dons à Viva for Life !

Les lauréats et la Reine Mathilde ont notamment évoqué l’impact de la pandémie sur l’évolution de la pauvreté infantile dans notre pays. Un impact social et économique qui rend d’autant plus nécessaires les initiatives des asbl, saluées par sa Majesté la Reine.

Cet échange s’inscrit dans les Objectifs de développement durable des Nations Unies : "Leaving no one behind/ne laisser personne de côté".