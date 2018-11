Les artistes Viva for Life 2018: les premiers noms

Du 17 au 23 décembre, c’est un formidable élan de solidarité qui se déploie autour de Viva for Life, Une semaine de générosité et d’émotions à laquelle contribuent de nombreux artistes.

Parmi les premiers noms annoncés : Zaz, Claudio Capéo, Laurent Lamarca, Blanche, Hooverphonic, Kid Noize et Amir seront sur la scène de Nivelles pour soutenir les 3 animateurs et la cause de Viva for Life.

Lundi 17 décembre : Zaz

Mardi 18 décembre : Claudio Capéo

Jeudi 20 décembre : Blanche & Laurent Lamarca

Vendredi 21 décembre : Hooverphonic

Dimanche 23 décembre : Kid Noize & Amir

L’artiste française Zaz sera la première à fouler la scène de Viva for Life, le lundi 17 décembre, après l’entrée des 3 animateurs dans le cube de verre.

D’autres stars de la musique se succèderont pour des showcases exclusifs tout au long de la semaine (Claudio Capéo, Laurent Lamarca, Blanche, Hooverphonic, Kid Noize… et bien d’autres noms à suivre). Ils se produiront juste après la quotidienne TV (18.30- 19.20) présentée par Anne-Laure Macq et Walid en direct de la Grand-Place de Nivelles.

Amir quant à lui aura l’honneur de libérer Sarah, Ophélie et Adrien le dimanche 23 décembre 2018. Un moment fort de l’opération, où l’on découvrira le montant final de cette 6e édition, relayé en direct sur tous les médias de la RTBF et sur La Une en prime TV à 20h20.

D'autres noms bientôt!