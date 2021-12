Les animateurs retiennent leurs larmes : Muriel a perdu 17 kg pour nourrir son fils

Muriel se souvient amèrement de cette période difficile. Elle avait préféré cacher la réalité à son enfant pour le préserver au maximum. "Il y a eu beaucoup de soirées lors desquelles il me demandait à table : 'Tu ne manges pas maman ?' Non maman elle n'a pas faim. Alors que maman avait faim, mais il n'y avait qu'une seule part".

Castiel n'était cependant pas dupe : même à 8 ans, il comprenait que le quotidien de sa famille était difficile. Pire encore, il s'interrogeait sur sa raison de vivre : "Cela me rendait triste des fois quand maman me disait 'bonne nuit'. J'avais les larmes aux yeux parce que je me disais qu'elle prend toujours bien soin de moi et elle ferait tout pour moi. Je pensais que j'étais inutile et que je n'avais rien à faire dans cette vie".