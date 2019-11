Les animateurs de la RTBF se mobilisent pour la bonne cause !

Dans un mois, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver s'enfermeront dans le cube de Viva for Life, qui se pose cette année sur la Grand-Place de Tournai. Mais avant ça, c’est toute la RTBF qui s’est mobilisée à leurs côtés pour un défi réunissant 500 personnes dans son studio de Liège.

Nous parlons bien sûr du Blind Test RTBF qui s’est tenu le 8 novembre dernier à la Médiacité dans une ambiance de folie ! Au menu de cette soirée ouverte à tous : de la bonne humeur, pas moins de 66 animateurs et journalistes prêts à tout donner sur le blind test animé par Charles Gardier, le directeur des Francofolies de Spa, et bien sûr de la générosité !

Pour rappel, les participants avaient la possibilité de faire équipe avec des personnalités de la RTBF en faisant un don au profit de l’opération qui lutte contre la pauvreté infantile en Belgique francophone. Et ce fût un franc succès puisque 32.471 € ont été récoltés par ce biais. Mention spéciale à l’équipe Go Spa for Life qui s’est montrée la plus généreuse en récoltant à elle seule pas moins de 9 200€. Bravo !

Côté animation, Mister Cover (qui reviendra à Tournai en décembre) a mis tout le monde debout avec un show exceptionnel qui a plongé les participants dans les années 90. Le groupe Paradisio a fait une apparition surprise avec leur tube "Bailando" joué en live.

Découvrez la soirée en images, ci-dessous.