Les animateurs au défi de se créer un album photo mémorable - Viva For Life 2019 - 20/12/2019 Viva for Life, c'est aussi une série de défis pour les animateurs. Chaque jour, Sara, Ophélie et Adrien reçoivent un nouveau défi lancé par l'un de nos partenaires. Ils doivent le réaliser dans les 24 heures. Ce vendredi 20 décembre, c'est Camille qui défiait les animateurs !