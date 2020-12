Les 12 défis Viva for Life sont terminés, vous avez récolté 75.714 euros ! - Viva for Life -... Lancé le 5 décembre pour 144 heures de défis chez vous, cette semaine se termine. Comme pour nos animateurs qui ont commencé leurs 144 heures à l’intérieur du cube, vous avez réalisé de nombreux défis du 5 au 17 décembre pour récolter de l’argent pour Viva for Life. En famille, en couple ou en solo, vous avez accepté le challenge lancé par nos 12 animateurs préférés et avec un super résultat : 75.714 euros récoltés par 90 familles !