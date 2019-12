Les 1001 succès de Viva For Life partagera toutes les chansons de l'opération

Les 1001 succès de Viva For Life, c'est une émission pleine de plaisirs partagés en diffusant ces titres d'artistes que vous aimez particulièrement et que vous avez sélectionnés durant cette 7ème édition de Viva For Life.

VivaCité n'a pas diffusé votre titre pendant Viva For Life ? Pas de panique !

Sachez que nous avons une fois encore reçu une quantité énorme de demandes musicales suite à vos dons et qu'avec malgré tout 144 heures de direct en radio, nous n'avons pas eu assez de temps pour toutes les diffuser.

Pendant la première semaine de vacances, les 1001 succès de Viva For Life sont une belle opportunité pour diffuser les titres demandés durant l'opération qui n'ont pas pu être programmés : c'est un moment de convivialité et de partage tout en remerciant les auditeurs pour leur générosité.

Julien Sturbois et Thibaut Roland auront le plaisir de vous mener à travers ce torrent de hits ou de chansons décalées, de 13h00 à 18h00, du mardi 24 au samedi 28 décembre compris, de quoi agrémenter de belles soirées en toute VivaCité.

Retrouvez également ici le programme complet spécial fêtes de fin d'année de VivaCité.