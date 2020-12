Les 1001 succès de Viva for Life : écoutez les chansons qui n'ont pas pu être diffusées durant l'opération

Votre chanson n'est pas passée pendant Viva for Life ? Pas de panique, vous entendrez celle-ci dans Les 1001 succès de Viva for Life sur VivaCité.

Vous avez été encore une fois excessivement nombreux cette année pour faire un don au profit de Viva for Life et nous vous en remercions chaleureusement ! Les demandes de chansons se sont comptées par milliers et malgré plus de 250 chansons passées par jour sur 144 heures de direct, il n'a malheureusement pas été possible de toutes les diffuser.

Celles-ci passeront dès lors sur VivaCité les 24 et 25 décembre dans Les 1001 succès de Viva for Life de 13 à 19h, le 26 décembre de 16h à 19h et le 27 décembre de 15h30 à 18h. L'émission aura pour but de revenir sur l'opération de solidarité au travers de toutes les chansons qui n'ont pu passer au cours du 17 au 23 décembre durant Viva for Life, une manière d'aborder la fin de l'année 2020 sur de belles notes... musicales.

Retrouvez également ici le programme complet spécial fêtes de fin d'année de VivaCité.