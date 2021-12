Les 1001 succès de Viva for Life : découvrez les chansons qui n'ont pas pu être diffusées

Les dons ont afflué à Viva for Life et avec eux les demandes de disques qui se sont comptées par dizaines de milliers. Toutes n'ont pas pu passer pendant les 144h de marathon radio. Écoutez celles qui n'ont pas pu passer dans Les 1001 succès de Viva for Life.

Vous avez à nouveau été au rendez-vous pour soutenir généreusement Viva for Life en demandant au passage énormément de disques. Malgré plus de 250 chansons passées par jour sur 144 heures de direct, il n'a malheureusement pas été possible de toutes les diffuser.

Stéphane Piedboeuf et Pascal Laroche continuent à diffuser les titres restant, parfois aussi cultes qu'improbables, et vous offrent plein de cadeaux : jouets, smartphones, tablettes, radios DAB+… Pour avoir une chance de les remporter, envoyez vos vœux par SMS au 6003 (0.75€/ message) et soyez à l’écoute de l’émission ce vendredi 24 décembre et ce week-end dès 13h.

► Vendredi 24 et samedi 25 décembre 13h-19h et Dimanche 26 décembre 13h-16h

► Retrouvez également le programme complet des fêtes de fin d'année sur VivaCité.