Le Viva for Life TOUR repartira pour un tour !

Afin de continuer à exporter la grande chaîne de solidarité partout en Belgique francophone, le Viva for Life TOUR se remettra en route en région pendant l’opération, du 18 au 22 décembre 2019.

Fanny Jandrain et sa grosse boule rouge de retour

Cette tournée itinérante de cinq jours, emmenée par Fanny Jandrain et sa grosse boule rouge, ira à la rencontre du public et des organisateurs de défis de 5 villes. En plus de Tournai qui accueillera cette année le cube de verre, c’est toute la communauté francophone qui se mobilisera avec, chaque jour, une ville à l’honneur !