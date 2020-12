Le Viva for Life Tour mobilise Bruxelles et la Wallonie

Du 17 au 23 décembre, le bus du Viva for Life Tour avec Belfius prend la route pour aller à la rencontre des citoyens et organisateurs de défis partout en Fédération Wallonie Bruxelles.

Fanny Jandrain © Tous droits réservés

Sur le trajet d’une ville à l’autre, l’équipage du bus ira à la rencontre des citoyens, des organisateurs de défis et artistes se mobilisant pour la cause pour récolter leurs témoignages. Fanny Jandrain nous fera vivre l’épopée du Tour grâce à de nombreux inserts en direct dans les 144h radio et dans la quotidienne TV. Belfius est, cette année encore, notre grand partenaire du Viva for Life Tour.

Le Viva for Life Tour sera en direct une dizaine de fois par jour, sur toutes les plateformes de la RTBF, sur VivaCité, sur Auvio, sur La Une en télé et sur les réseaux sociaux et le web où vous pourrez notamment suivre les déplacements du bus sur une carte interactive !