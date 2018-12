Le témoignage émouvant de Zara, maman de quatre enfants

Suite à une maladie, Zara a perdu son emploi. Quand on doit payer un loyer, des médicaments, des factures et assurer l'éducation de quatre enfants, les difficultés se font sentir.

Atteinte de fibromyalgie, Zara a été contrainte de quitter son travail. Maman de quatre enfants, elle se bat tous les jours pour qu'ils ne manquent de rien. "Je ne peux pas acheter de la viande tous les jours par exemple. Et on doit toujours chercher le moins cher dans les magasins."

Pour les enfants aussi, la situation est compliquée même si chacun essaie d'aider à son échelle. "On ne peut pas toujours acheter immédiatement les choses dont on a besoin. On doit souvent attendre quelques mois, faire des économies, pour pouvoir l'acheter." raconte Amina, la fille aînée de Zara. "Dans les magasins de seconde main, c'est pas toujours évident, je ne trouve pas toujours des choses à ma taille."

Les enfants passent beaucoup de temps à la bibliothèque parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'inscrire à des activités extra-scolaires.

"Moi-même, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école," explique Zara, "donc je fais tout mon possible pour leur donner l'opportunité d'étudier normalement."