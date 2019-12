Le témoignage de Christabelle bouleverse Ophélie

Quelques heures séparent Ophélie, Sara et Adrien de la sortie du cube de Viva for Life. Alors qu'Ophélie est dans son dernier shift, une dame vient lui raconter son histoire au micro situé près de la boite à dons. Un témoignage qui n'est pas sans perturber l'animatrice.

"Le pouvoir de l'amour, c'est ce qui nous motive. C'est ce qui me motive", dit Ophélie, qui revient perturbée de la boîte à dons. "On vit des choses particulièrement difficiles ici. Des gens nous parlent de leur vie, des gens qui vivent dans la précarité."

Ophélie vient d'entendre le témoignage de Christabelle qui ne souhaite pas témoigner à la radio. "Tout peut basculer. Christabelle a perdu son boulot il y a 5 ans, a vécu un divorce. Christabelle a la fibromyalgie, elle ne peut plus travailler. Elle est passée d'un salaire de 2500 euros par mois, à moins de 1000 euros. Elle a ses enfants. Elle est dans la galère la plus totale. Elle a quand même fait un don car pour elle, il y a toujours pire que soi."

Tout en nous relatant le témoignage de Christabelle - très émue elle aussi, Ophélie ne peut retenir son émotion.

On n’est pas à l’abri, la pauvreté touche aussi de nombreuses familles de la classe moyenne. On perd son boulot ou on tombe malade et c’est la dégringolade. Il faut rester positif. Et c’est pour ça qu’on se mobilise. N'hésitez plus, faites un don!