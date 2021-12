Le Sporting de Charleroi jouera au profit de Viva for Life ces 10 et 22 décembre

Les équipes masculine et féminine du Sporting Charleroi mouillent le maillot au profit de Viva for Life ces 10 et 22 décembre. Sara De Paduwa et Ophélie Fontana seront mêmes présentes au Stade du Pays de Charleroi pour la rencontre face au KV Oostende.

Après sa victoire au Standard le week-end passé, le Sporting Charleroi, 4ème au classement de la Jupiler Pro League, recevra Oostende ce vendredi 10 décembre à 20h45. 1€/place est reversé au profit de Viva for Life et des bics aux couleurs zébrées seront vendus pendant toute la rencontre au prix de 2 € pour l'opération de solidarité.

L'équipe pourra compter sur deux supportrices de marque puisque les animatrices du Cube, Sara De Paduwa et Ophélie Fontana, seront présentes pour la rencontre !

Le mercredi 22 décembre à 20h, l’équipe féminine du Sporting de Charleroi, la Scooore Super League affrontera l’équipe d’Alost au Stade du Pays de Charleroi, Bld Zoé Drion 19 à 6000 Charleroi. Le prix d’entrée est de 2€, entièrement reversé à Viva for Life.

► Pour aider le Sporting à faire le forcing pour récolter un maximum de dons au profit de Viva for Life, rendez-vous ces 10 et 22 décembre prochains !